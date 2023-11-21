محافظة القاهرة تبدأ فى تطهير 6 مخرات للسيول استعدادا لموسم الشتاء

تواصل أجهزة محافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء وسط ترتيبات اتخذتها لمجابهة التقلبات المناخية بموسم هطول الأمطار واتخذت المحافظة عددا من التدابير أبرزها تطهير مخرات السيول ومراجعتها، وتستعرض “الدستور” كافة التدابير لمراجعة مخرات السيول

وأعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في وقت سابق الاستعداد الكامل لكل الأجهزة لتطهير مخرات السيول بالأحياء وإشراك هيئة نظافة القاهرة مع الاحياء لعمليات التطهير.

إجراءات قامت بها محافظة القاهرة لتطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو )

بروتوكول تعاون بين القاهرة ووزارة الري

ووقع بروتوكول تعاون مشترك بين المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والري لتطوير ورفع كفاءة مخرات السيل والمنطقة المحيطة به بنطاق حي المعصرة بداية من شارع كونيش النيل في اطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الاماكن وتحويلها لمواقع حضارية من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري ومن خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية والمقرر الترخيص فيه بإقامة عدد من الوحدات للترفيه عن الاهالي لخلق متنفس حضاري نظير رفع كفاءة المخرات.

خطة نائب المحافظ القاهرة لتطهير المخرات

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول باستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاستجابة الفورية لكل طارئ وتكثيف حملات النظافة والاشغالات بصورة مستمرة بعد استعراض الموقف على ارض الواقع من خلال المتابعة الميدانية