الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تقيم ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للراحل جابر عصفور

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

 

‏تقيم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للأستاذ الدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة؛ وذلك حول كتاب المرايا المتجاورة والمشروع الفكري لعميد الأدب العربي طه حسين، في إطار الموسم الثقافي لكلية الآداب.

‏ وتستضيف الندوة نخبة من كبار الأساتذة والمفكرين، وتأتي هذه الندوة في إطار المشروع الفكري الذي أطلقته الجامعة حول تطوير العقل المصري وطبقًا لوثيقة التنوير التي أطلقها الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي كبير عام 2017 بحضور كامل تشكيل مجلس الثقافة والتنوير والذي كان الدكتور جابر عصفور أحد أبرز أعضائه.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور واحد من أبرز أساتذة الأدب العربي والمفكرين المصريين، وسبق أن تولى عدة مرات منصب وزير الثقافة المصرية، كما سبق أن أقامت الجامعة عنه مجموعة من الندوات نظرا لدوره الفكري البارز، كما أطلقت الجامعة والكلية اسم الراحل على أكبر مدرج بالكلية، وشهد هذا المدرج تنظيم النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة بعنوان تطوير الوعي الوطني.

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وفي سياق اخر نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدورة الأولى في مصر لاختبارات HSK للدراسة والتوظيف في الصين، بالتعاون مع مؤسسة الاختبارات الصينية الدولية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي ومواصلة دعم أوجه التعاون المشترك مع الجامعات الصينية في مختلف الجوانب.

وشهدت الدورة حضور الدكتور محمد الخشت، والسيد لو تشون شنغ، المستشار التعليمي لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس جامعة شنغهاي للطب الصيني التقليدي، ورئيس الموسسة الدولية للاختبارات الصينية، والدكتورة رحاب محمود مديرة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أساتذة وطلاب من الدولتين.

جامعة القاهرة الموسم الثقافي المشروع الفكري مجلس الثقافة والتنوير جابر عصفور

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