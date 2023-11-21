الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التسجيل والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023 بكود المعلم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ترقيات المعلمين 2023، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من المعلمين والمعلمات، الذين توفرت فيهم شروط التقديم عن ترقيات المعلمين، بتلك الكلمات البحثية.

شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2023

يجب توافر عدد من الشروط، لدي المرشحين من أجل الحصول على الترقية، بعد أن فتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر باب ترقيات المعلمين 2023 وكذلك رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الترقي لكل دفعة، على فترات يتم الإعلان عنها مسبقا.

ومن ضمن الشروط الأتي:

يكمل المعلم خمس سنوات حد أدنى في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

يكون المرشح حاصل في أخر عامين على تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط.

 يكون المعلم المرشح على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2024

رابط التسجيل والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023

من خلال إرسال فاكس موجه نحو المديريات التعليمية، تعلن الأكاديمية فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المعلمين للترقيات.

الأكاديمية المهنية تعلن روابط للتسجيل والاستعلام عن ميعاد التدريب الخاص بالمعلم وهما كما يلي:

الأول رابط التسجيل والاستعلام عن الميعاد من خلال الكود والرقمي السري من هنا.

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"المهنية للمعلمين" تحدد الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقي

شروط الترقية للمعلمين

ضرورة حصول المعلم على الرخصة المهنية من موقع الرخصة المهنية للمعلمين، وحصول المعلم على تقدير جيد جدًا على الأقل في تقييم الأداء الوظيفي لمدة 3 سنوات قبل تقدمه للحصول على الترقية، على أن يكون نظام الترقيات للمعلمين والرخصة المهنية يتضمن تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الترقية.

وتلتزم الإدارات التعليمية مسؤولية التحقق من توافر الشروط اللازمة في كل معلم متقدم للحصول على شهادة صلاحية الترقي من خلال الأوراق المقدمة لكل معلم.

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