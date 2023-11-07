"المهنية للمعلمين" تحدد الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقي

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقي للمعلمين، المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقى للعام الدراسي الحالي 2023-2024م.

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

1- آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما؛ تقريري الكفاية للأعوام: 2021-2020،2022/2021.

2- صحيفة الأحول الخاصة بالمعلم معتمده.

3- تقرير معتمد بنتيجة لتقويم أداء المعلم بواسطة الموجه الفني.

4- صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقية.

5- إخلاء الطرف من التدريب.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد فتحت باب الترشيح للترقى لدفعة 2018 اعتبارا من 2023-11-5 وحتى 2024-1-25 م، على أن يتم التسجيل من خلال مسؤولى الحكومة الإلكترونية بالمدارس ومسؤولي الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية.

شروط الحصول على شهادة الصلاحية

ونص الخطاب الذي أرسلته الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى جميع مديري المديريات التعليمية في كافة المحافظات، على أنه في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناءالمكتبات المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، يرجى من التكرم باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لمديريتكم على بدء النظر في إجراءات ترشح ترقي شاغلي وظائف المعلمين، وذلك بفتح باب تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2024/2023 وذلك على النحو التالي:

1- يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط التالية:

_ أن يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 إعتبارا من

التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين

_ أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وهما تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020، 2022/2021.

_ أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل.

وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك

2- يتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق مديريتكم، بوجوب إستيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لهم بالعلم على بدء إجراءات الترشح اللازمة للترقى، ويقع على مديري الإدارات،ومديري المدارس مسئولية عدم إستيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم، ولا يعتد باي طلب يقدم للترشح للترقي بعد المواعيد المحددة بكتابنا هذا.

3- يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بمديريتكم الموقرة والإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم

/http://academy.emis.gov.eg لمراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 2023/11/5 إلى 2024/1/25، كما يتم التنبيه على مسؤولي الحكومة الإلكترونية بمديريتكم والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل مايلي إلكترونيا:

- آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما؛ تقريري الكفاية للأعوام: 2021/2020،2022/2021.

- استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة إحتساب الحالات الأتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي.

- الأجازة المرضية للمرضى بعرض مزمن طبقا للكتاب الدوي رقم (33) والصادر من وزير التريية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 2015/10/25 شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية باجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المخلصة، وأن يئم لسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات (أجازة مرضى بأجر كامل - أجازة مرضى بنصف الأجر) عن طريق مسؤولي الإحصاء بالإدارات.

- الإجازات المرضية المتقطعة بأجر كامل.

- إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات.

- البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين.

- الحبس الاحتياطي لمن أخلي سبيله.

- شاغلو وظائف المعلمين المكلفين بوظائف العمد، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

- شاغلو وظائف المعلمين المنتدبين لهيئات ووزارات أخرى بشرط قضاء عام واحد على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الحالية في مجال وظائف التعليم قبل أو بعد ندبه ويقيم أداؤه من مدير المدرسة والموجه الفني المختص عن عام الممارسة.

4- يراعى عند تسجيل استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية أن تخفض سنة للمعلم الحاصل على درجة الماجستير، وسنتين للحاصل على درجة الدكتوراة وبحد أقصى ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة وفقا للتاريخ المحدد في البند الأول من كتابنا هذا، وذلك من خلال بيان معتمد من شؤون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، على أن يقوم المعلم بإستيفاء بيانات النموذج المرفق والخاص بتحديد مدى استفادته من الدرجة العلمية فى تخفيض المدة البينية خلال مدة خدمته، وإعتماده من الإدارة التعليمية، وتعتبر الإدارة التعليمية مسؤلة عن صحة البيانات الوارد فى النموذج المذكور ويتم تسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية التابع له المعلم القيام بتسجيل ذلك من خلال التطبيق الالكترونى المعد لذلك والمرتبط بقاعدة بيانات المعلمين، على أن يتم إتاحة بياناته بعد ذلك ضمن المرشحين للترقى حال استحقاقه، ويجب على المعلم الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يكمل ويتابع إجراءات ترشحه للترقي عن طريق جهة عمله.

5- بالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجراءات الترقى بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقى، سوف يتم إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم لترشيحات إجراءات الترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 حال استيفائهم لشروط الترشح لهذا العام.

6- تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين لاحقا إصدار منشور يحدد:

- البرنامج التدرييي اللازم ضمن متطلبات على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن.

- موعد استكمال إستيفاء ملف الترRي إلكترونيا.