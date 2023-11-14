الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من المعلمين والمعلمات، بتلك الكلمات البحثية.

ننشر فى التقرير التالي، الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقي للمعلمين، المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقى للعام الدراسي الحالي 2023-2024 .

وجاءت كالتالي، آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة وهما؛ تقريري الكفاية للأعوام: 2021-2020،2022/2021، صحيفة الأحوال الخاصة بالمعلم معتمدة، تقرير معتمد بنتيجة لتقويم أداء المعلم بواسطة الموجه الفني، صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقية، إخلاء الطرف من التدريب.

أخر موعد لـ ترقيات المعلمين 2023

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد فتحت باب الترشيح للترقي لدفعة 2018 اعتبارا من 2023-11-5 وحتى 2024-1-25 م، على أن يتم التسجيل من خلال مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس ومسؤولي الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية.

شروط الحصول على ترقيات المعلمين 2023

وأرسلته الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى جميع مديري المديريات التعليمية في كافة المحافظات، شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، على يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط التالية، أن يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين.

وأن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وهما تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020، 2022/2021، وأن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.