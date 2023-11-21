الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 عمال ومزارع هاربين من 140 حكما قضائيا متنوعا

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه فى  41 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "19 سنة" وكفالات مالية.

كما ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "11 سنة" وكفالات مالية.

وضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه فى 29 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "41 سنة" وكفالات مالية.

ومزارع مطلوب التنفيذ عليه فى  47 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "39 سنة" وكفالات مالية.

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة اللواء محمود أبو عمره وزير الداخلية

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