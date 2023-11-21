نائب محافظ القاهرة يتفقد الخطة الاستثمارية وعدد من منافذ بيع السلع بالأميرية

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية للاطمئنان على انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع، و تابع أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى الأميرية، ورافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأكد نائب محافظ القاهرة، على متابعة تنفيذ خطة الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للعام المالي الحالي لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار "فوزي" إلى أن تلك الزيارات الميدانية تهدف للاطمئنان على سير العمل والرقابة والمتابعة لضمان نجاح العمل بشكل عام

نائب محافظ القاهرة يتابع منافذ البيع

وواصل الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، جولاته الميدانية على منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بحى الأميرية ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من انتظام ضبط الأسعار تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء

وتابع خلال جولته تفقد أسعار السلع والمنتجات الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق واللحوم والدواجن للتأكد من ثبات الأسعار ومدى صلاحيتها للاستهلاك



وأكدنائب المحافظ على المتابعة والسيطرة على مواجهة غلاء الاسعار وتوفير كافة السلع بكميات تلبى احتياجات المواطنين

تفقد معدات حي الأميرية للإطمئنان على جاهزيتها

كما تفقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، اصطفاف معدات وسيارات الإنقاذ السريع بحى الأميرية ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة

وذلك للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات تنفيذًا لخطة محافظة القاهرة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل ومستمر لموسم الشتاء والتقلبات الجوية واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية

وشاهد نائب المحافظ تشغيل المعدات والسيارات وإجراء التجارب العملية للتشغيل للتأكد من صلاحيتها الفنية والتأكد من تدريب كافة العاملين والسائقين على استخدام تلك المعدات بكفاءة

نائب المحافظ خلال جولته

نائب المحافظ خلال جولته

نائب المحافظ خلال جولته

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