كولر ينافس جوارديولا وسكالوني على جائزة أفضل مدرب بالعالم

اختارت "جلوب سوكر" السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم 2023.



ويقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 19 يناير المقبل.

وضمت القائمة الأسماء الآتية:"مارسيل كولر، الأهلي، كارلو أنشيلوتي، ريال مدريد، ميكيل أرتيتا، أرسنال، بيب جوارديولا، مانشستر سيتي، روبرتو دي زيربي، برايتون ألبيون، لويس دي لا فونتي، منتخب إسبانيا، جوناثان جيرالديز، سيدات برشلونة، سيميوني إنزاجي، إنتر، ستيفانو بيولي، ميلان، ليونيل سكالوني، منتخب الأرجنتين، لوتشيانو سباليتي، منتخب إيطاليا، أليساندرو سبوجنا، سيدات روما، توماس توخيل، بايرن ميونخ، سارينا ويجمان، سيدات انجلترا، تشافي هيرنانديز، برشلونة".

وقاد مارسيل كولر النادي الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي فريق الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس، بالتعادل بهدف لكل فريق في الإياب، وبمجموع مباراتين 3-2.

مراحل تصويت جوائز جلوب سوكر

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصويت اليوم 21 نوفمبر وتستمر حتى السابع من ديسمبر.

ويمكن خلالها للجماهير التصويت على إجمالي 172 مرشحًا مقسمين إلى 11 فئة رئيسية للجوائز و60 مرشحًا مقسمين إلى 4 فئات جوائز رقمية، ويمكن للجماهير التصويت من خلال الموقع الإلكتروني.

ويندمج المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل فئة مع القائمة المختصرة للمرشحين النهائيين الذين سينتقلون للجولة الثانية.

وتبدأ الجولة الثانية من التصويت يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 28 ديسمبر.

وسيتم خلالها إدراج القائمة المختصرة لكل فئة مختارة في الجولة الأولى للجمهور للتصويت على المرشحين النهائيين المفضلين لديهم.

وفي الجولة الثانية والأخيرة ستشارك لجنة تحكيم جلوب سوكر في حساب النتيجة النهائية، إذ يبلغ تصويت لجنة التحكيم 75% فيما يبلغ تصويت الجمهور 25%.