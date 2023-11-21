الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأونروا" تعلن ارتفاع ضحايا موظفى الإغاثة لـ104 منذ بدء العدوان على غزة

الأونروا
الأونروا

أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن ارتفاع ضحايا الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 104، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

أعلى عدد فى الصراع بتاريخ الوكالة منذ تأسيسها

وهو أعلى عدد من العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في الصراع في تاريخ الوكالة منذ تأسيسها، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة، لليوم 46 على التوالي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الأونروا منظمة غوث وتشغيل اللاجئين

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