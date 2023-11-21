الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ببسبب وحدة سكنية.. رفض دعوى إحالة موظف بالمعاش في بني سويف

محكمة
محكمة

قضت محكمة بنى سويف التأديبية، برفض دعوى تحويل فنى زراعى أول بإدارة بنى سويف الزراعية سابقا وحاليا بالمعاش، إلى المحكمة التأديبية، مع بطلان قرار إحالته للمحكمة، في امتناع الموظف عن تسليم وحدة ادارية «سكنية» إلى جهة عمله مديرية الزراعة ببنى سويف بقرية تزمنت الغربية بمركز بنى سويف بعد زوال انتفاعه بها لبلوغ السن القانونى لعدم وجود مخالفة «مالية».

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بتاريخ 20 مايو 2022، انتهت خدمة الموظف، لبلوغه السن المقرر للمعاش، وتم رفع اسمه من قيد أسماء العاملين بالجهة الإدارية اعتبارا من هذا التاريخ المشار إليه، ومن ثم تكون الصفة الوظيفية قد انحسرت عنه، بيد أنه ورغم ذلك قامت النيابة الإدارية ببدء التحقيقات في القضية بتاريخ 6/8/٢٠٢٢ بخصوص المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام، ثم أتبع ذلك إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وأكدت المحكمة أن ما نسب إلى الموظف لا يشكل مخالفة مالية وإنما يعد مخالفة إدارية، ومن ثم يكون قرار إحالته باطلًا،الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

محكمة بني سويف التأديبية دعوى مديرية الزراعة بني سويف

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