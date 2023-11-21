الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البطريرك يونان يستقبل وفدًا من قيادة حركة مار شربل في درعون

البطريرك ماراغناطيوس
البطريرك ماراغناطيوس

استقبل البطريرك ماراغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وفدًا من قيادة حركة مار شربل في درعون، بمقرّ الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت.
 

تفاصيل اللقاء

تقدّم الوفد الأب يوسف درغام مرشد الحركة وكاهن رعية عذراء فاتيما في جونيه - كسروان، وحضر اللقاء المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.
 

خلال اللقاء، استمع غبطته إلى عرض موجز عن أبرز النشاطات التي تقوم بها الحركة، خاصّة على صعيد خدمة الأولاد والشبيبة المنتمين إليها.
 

أثنى البطريرك على الحركة وما تقوم به، حاثًّا قيادتها وأعضاءها على متابعة رسالتهم المهمّة في حقل الكنيسة، ومانحًا إيّاهم بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية.
ثمّ التمست الحركة من غبطته رعاية الاحتفال بعيدها السنوي الرابع والأربعين، وقدّمت لغبطته هدية بنوية هي عبارة عن صورة للقديس شربل شفيع الحركة.

وعلى صعيد أخر، شارك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في القداس الإلهي الذي احتفل به صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، بمناسبة أحد بشارة زكريا واليوم العالمي السابع للفقراء الذي أطلقه قداسة البابا فرنسيس، بعنوان "تصدَّق من مالك ولا تحوِّل وجهك عن فقير" (طوبيا ٤: ٧)، في كنيسة الكرسي البطريركي الماروني في بكركي.
 

ورافق غبطتَه المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، كما شاركت الأمّ هدى الحلو الرئيسة العامّة لجمعية الراهبات الأفراميات بنات أمّ الرحمة.


وشاركت في القداس جماهير غفيرة من المؤمنين من مختلف الكنائس والأبرشيات والرعايا في لبنان.
وخلال القداس، رنّم غبطة أبينا البطريرك إنجيل القديس لوقا عن بشارة الملاك لزكريا بحبل زوجته أليصابات بيوحنّا المعمدان. ثمّ ألقى غبطة البطريرك الراعي موعظة روحية تحدّث فيها عن بشارة الملاك لزكريا، وكذلك عن الاحتفال باليوم العالمي السابع للفقراء، معربًا عن تضامن الكنائس والبطريركيات والأبرشيات والرعايا في لبنان مع حاجات الفقراء والمعوزين، وبشكل خاص مع أهلنا في الجنوب الذين يعانون من جراء الحرب في الأراضي المقدسة.

ماراغناطيوس يوسف الثالث بطريرك السريان السريان الكاثوليك حركة مار شربل الكرسي البطريركي

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