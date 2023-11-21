الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تتعاملىن مع مشاكل الجيوب الأنفية في الشتاء بمكونات من منزلك؟

الجيوب الانفية
الجيوب الانفية

يعانى مرضي الجيوب الأنفية خلال فصل الشتاء من صعوبة التنفس والإحساس بالصداع النصفي، كذلك الشعور بعدم القدرة على أداء مهامهم اليومية بسبب صعوبة التركيز .

 

ووفقا لموقع " Medscape"، هناك مجموعة من النصائح التى يجب على مرضي الجيوب الأنفية إتباعها من أجل التخلص من تلك المشاكل والتعامل معاها خلال فصل الشتاء، تتمثل أبرزها في رفع فكاءة جهاز المناعة من خلال تناول الخضروات التى تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي مثل "البروكلى، السبانخ، الفلفل الأحمر، الفلفل الأصفر"، فتحتيو تلكا لخضروات على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على الحماية من التعرض للإصابة بالبرد.

 

وبحسب ما جاء في الموقع، فأن من ضمن الأمور التى يجب الحرص على القيام بها لتجنب مشاكل الجيوب الأنفية، استخدام الكمادات الدافئة على الأنف على تقليل صلابة المخاط المتراكم في الجيوب الأنفية، مما يساعم في خروج المخاط بشكل أمن، ويمكن وضع كمادة دافئة رطبة على الأنف عدة مرات في اليوم للتقليل من احتقان الأنف. 

 

وقال الموقع،:من ضمن النصائح التى تساعد على التخلص من مشكلة الجيوب الأنفية، استنشاق مغلى الزنجبيل يساعد على التخلص من مشكلة الجيوب الأنفسة والعمل على تقليل صلابة المخاط الموجود في الأنف، كما يساعدك على التنفس بشكل سليم.

زيت الزيتون 

ومن ضمن الأمور التى تساعد على حل مشكلة الجيوب الأنفية، وضع القليل من زيت الزيتون حول منطقة الانف وتدليكها فيساعد على تخفيف حدة التهابات الجيو الانفية مع مراعاة تسخين زيت الزيتون قبل استخدامه.

 

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