تزامنًا مع العاصفة الترابية.. أطعمة يتناولها مرضى الجيوب الأنفية

مع انتشار العاصفة الترابية في مصر اليوم، نجد أنفسنا مواجهين لتغيرات جوية قد تؤثر على صحتنا بطرق عديدة أبرزها التهاب الجيوب الأنفية حيث يُعتبر أحد التأثيرات الشائعة لمثل هذه الظروف، ويمكن أن تزيد الأتربة والغبار من التهيج والتورم في الجيوب الأنفية، مما يُسبب تفاقم الأعراض. إلا أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها للمساعدة في تخفيف هذه الأعراض.

وخلال السطور التالية، يستعرض "الدستور" مجموعة من الأطعمة التي قد تُقلل من تأثيرات التهاب الجيوب الأنفية خلال هذه الظروف الجوية الصعبة.

أطعمة تساعدك على تقليل التهاب الجيوب الأنفية

1. الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات: مثل الثوم والزنجبيل والكركم، حيث تحتوي على مواد تُعتبر مضادة للالتهابات ويُعتقد أنها تساعد في تخفيف الالتهابات.

2. الأطعمة الغنية بالمضادات الحيوية الطبيعية: مثل العسل والثوم والبصل، حيث تحتوي هذه الأطعمة على خصائص مضادة للبكتيريا وتساعد في مقاومة الالتهابات.

3. الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والليمون والفلفل الحار، يعتقد أن فيتامين C يساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز الجهاز المناعي.

4. الأطعمة الغنية بالأوميجا-3: مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، يُعتقد أن الأوميجا-3 يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الجهاز المناعي.

5. الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم: مثل الموز والبطاطا والأفوكادو، حيث يمكن أن يكون للبوتاسيوم تأثير مهدئ على الانتفاخات والالتهابات.

تأثير العواصف الترابية على مرضى الجيوب الأنفية:

1. زيادة الالتهاب: يعاني مرضى الجيوب الأنفية من تهيج والتهاب مستمر في الجيوب نتيجة للتعرض المستمر للأتربة والغبار خلال العواصف الترابية.

2. زيادة في الأعراض المزمنة: قد يلاحظ المريض زيادة في الأعراض المزمنة لمشاكل الجيوب الأنفية مثل الاحتقان والسيلان والصداع أثناء وبعد العواصف الترابية.

3. انسداد المسالك التنفسية: قد يتسبب انتشار الغبار والأتربة في انسداد المسالك التنفسية وصعوبة التنفس، مما يؤثر سلبًا على مرضى الجيوب الأنفية.