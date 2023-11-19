الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزامنًا مع العاصفة الترابية.. أطعمة يتناولها مرضى الجيوب الأنفية

التهابات الجيوب الانفية
التهابات الجيوب الانفية

مع انتشار العاصفة الترابية في مصر اليوم، نجد أنفسنا مواجهين لتغيرات جوية قد تؤثر على صحتنا بطرق عديدة أبرزها التهاب الجيوب الأنفية حيث يُعتبر أحد التأثيرات الشائعة لمثل هذه الظروف، ويمكن أن تزيد الأتربة والغبار من التهيج والتورم في الجيوب الأنفية، مما يُسبب تفاقم الأعراض. إلا أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها للمساعدة في تخفيف هذه الأعراض.

وخلال السطور التالية، يستعرض "الدستور" مجموعة من الأطعمة التي قد تُقلل من تأثيرات التهاب الجيوب الأنفية خلال هذه الظروف الجوية الصعبة.

أطعمة تساعدك على تقليل التهاب الجيوب الأنفية

1. الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات: مثل الثوم والزنجبيل والكركم، حيث تحتوي على مواد تُعتبر مضادة للالتهابات ويُعتقد أنها تساعد في تخفيف الالتهابات.

2. الأطعمة الغنية بالمضادات الحيوية الطبيعية: مثل العسل والثوم والبصل، حيث تحتوي هذه الأطعمة على خصائص مضادة للبكتيريا وتساعد في مقاومة الالتهابات.

3. الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والليمون والفلفل الحار، يعتقد أن فيتامين C يساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز الجهاز المناعي.

4. الأطعمة الغنية بالأوميجا-3: مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، يُعتقد أن الأوميجا-3 يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الجهاز المناعي.

5. الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم: مثل الموز والبطاطا والأفوكادو، حيث يمكن أن يكون للبوتاسيوم تأثير مهدئ على الانتفاخات والالتهابات.

كيف تحمي نفسك من التهابات الجيوب الأنفية في التقلبات الجوية؟

 

تأثير العواصف الترابية على مرضى الجيوب الأنفية:

 

1. زيادة الالتهاب: يعاني مرضى الجيوب الأنفية من تهيج والتهاب مستمر في الجيوب نتيجة للتعرض المستمر للأتربة والغبار خلال العواصف الترابية.

2. زيادة في الأعراض المزمنة: قد يلاحظ المريض زيادة في الأعراض المزمنة لمشاكل الجيوب الأنفية مثل الاحتقان والسيلان والصداع أثناء وبعد العواصف الترابية.

3. انسداد المسالك التنفسية: قد يتسبب انتشار الغبار والأتربة في انسداد المسالك التنفسية وصعوبة التنفس، مما يؤثر سلبًا على مرضى الجيوب الأنفية.

العاصفة الترابية مصر الجيوب الانفية التهاب الجيوب الأنفية أطعمة تساعدك على تقليل التهاب الجيوب الأنفية

مواد متعلقة

كيف تحمي نفسك من التهابات الجيوب الأنفية في التقلبات الجوية؟

أفضل طرق التغلب على صداع الجيوب الأنفية وكيفية الحد منها

نصائح لمرضى حساسية الجيوب الأنفية خلال الخريف والشتاء

الأكثر قراءة

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

هل تنتهي أزمة الدولار في مصر قريبا؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة