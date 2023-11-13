كيف تحمي نفسك من التهابات الجيوب الأنفية في التقلبات الجوية؟

تزداد معدلات الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، وتكون فترة صعبة خاصة على مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

يمكن أن تنتشر عدوى الجيوب الأنفية إلى الدماغ عبر مجرى الدم أو العظام، إنه حدث نادر ولكنه خطير للغاية. عندما تنتشر عدوى الجيوب الأنفية إلى الدماغ، يمكن أن تسبب العديد من الحالات مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا أو خراج الدماغ.

ينتج عن عدوى الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية عندما تلتهب تجاويف الجيوب الأنفية، ويمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن عدوى أو مشاكل أخرى مثل الحساسية.

الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية

تحدث الإصابة عن طريق العدوى أو النمو النسيجي للجيوب الأنفية، أو تورم بطانة الجيوب الأنفية، ويصاب بها البالغين والأطفال على حد السواء.

الأعراض

تشمل أعراض التهابات الجيوب الأنفية، التهابات الأنف، وسيلان الأنف بإفرازات، وصعوبة التنفس، وانسداد واحتقان الأنف، والشعور بالألم عند اللمس، والتورم حول العينين، وضعف الإحساس بالشم والتذوق، و ألم الأذن، والصداع وآلام الأسنان، ورائحة الفم الكريهة ، والإرهاق، وقد تتشابه أعراض الجيوب الأنفية، مع أعراض نزلات البرد، ويستطيع الطبيب التفرقة بينهما.

الوقاية من الإصابة

ينبغي تجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، وعدم مخالطة المصابين بنزلات البرد أو أية أمراض أخرى، ومراعاة النظافة الشخصية، وتجنب الهواء الملوث بدخان السجائر أو الروائح النفاذة .

مضاعفات الإصابة بالجيوب الأنفية

قد تؤدي الإصابة بها إلى مشاكل في الإبصار، وتراجع مستويات الرؤية ، أو الإصابة بالالتهاب السحائي

أسباب الإصابة بالجيوب الأنفية

تتعدد أسباب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية ، ومن بينها انحراف الحاجز الأنفي ، والتليف الكيسي وفيروس المناعة البشري، وعدوى الجهاز التنفسي والحساسية.