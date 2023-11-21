تنفيذ 2500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بختان الإناث بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على توفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فعاليات حملة طرق الأبواب لعنوان “احميها من الختان”

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة في أسوان، على استمرار اطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان (إحميها من الختان) وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وأشارت إلى أن الفعاليات تضمنت تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 27 ألف و852 من الأهالى والمواطنين داخل 35 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان.

وكشفت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة في أسوان، أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، وبيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان.

ولفتت إلى أن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.

فعاليات الحوار المجتمعى الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية

وفى سياق آخر كانت قد شهدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ فعاليات الحوار المجتمعى الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة من أجل تطوير التعليم في المحافظات الحدودية بقاعة نفرتارى،في إطار رؤية مصر 2023، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

الحملة

الحملة