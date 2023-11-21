نقاش مفتوح حول معرض "البدايات" في قصر الفنون بالأوبرا.. الخميس

يستضيف قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، في الخامسة مساء بعد غد الخميس الموافق ٢٣ نوفمبر الجاري، ندوة ونقاشا مفتوحا حول النسخة الأولى من معرض "البدايات" الذي يضم أعمال 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية.

ومن المقرر أن يتحدث خلال النقاش كل من الدكتور رضا عبد السلام، الكاتب سيد محمود، والدكتور علي سعيد.

افتتاح معرض "البدايات"

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ٥ نوفمبر الماضي، معرض "البدايات" بقصر الفنون داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتورة داليا فؤاد رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، والدكتور علي سعيد مدير عام مراكز الفنون ولفيف من الفنانين والنقاد.

وعن المعرض؛ صرح الدكتور وليد قانوش بأن استهداء الفنان لبوصلة تجربته الإبداعية هي أهم مرحلة في مشواره الفني، فمع انطلاقه للإنتاج يكون الفنان مشتتا متأثرا بدراسته وأساتذته وما حصله من تجارب الرواد واختلاف المدارس حتى يجد ضالته وسط حالة من التجريب والبحث.

نبذة عن معرض "البدايات"

جدير بالذكر، أن "البدايات" هو عرض من دورات متعددة، يبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون، وهو تجمع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من الرواد وحتى جيل الألفيّة، وقد تم تأجيل عرض عدد كبير من بدايات الروّاد أمثال: محمود سعيد وناجي وسيف وأدهم وانلي ومختار وغيرهم عن عَمْد، لضمان دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك بعض المعاصرين أصحاب التجارب المهمة.

الدورة الأولى من "البدايات" هي بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا هُم أنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.