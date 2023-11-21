"الدفاع العراقية" ترسل طائرة مساعدات غذائية للعريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إرسال شحنة من المواد الغذائية إلى مطار العريش تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة.

وقالت الوزارة عبر تطبيق أكس: بتوجيه من رئيس الوزراء، ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع C 130 صباح اليوم الثلاثاء 21-11-2023، محملة بشحنة من المواد الغذائية وبحمولة 11 طنًا و280 كجم، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية، لتسليم هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

رابع طائرة مساعدات من العراق لأهالي غزة

وأكدت أنه "ستكون هناك وجبات أخرى غذائية ودوائية، علمًا أن هذه الطائرة هي الرابعة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية، وهي محملة بالمواد الغذائية ومواد الإغاثة إلى أهلنا في فلسطين".