شبين يستضيف راية والاتصالات يواجه بترول أسيوط ومكادي يصطدم بالقناة بدوري المحترفين

يحل فريق راية ضيفا على الجمهورية شبين، ويستضيف الاتصالات فريق بترول أسيوط في الثانية والنصف عصر اليوم ويلتقي مكادي مع القناة في الخامسة مساء في ختام الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين.

الاتصالات يستضيف بترول أسيوط

في ستاد السلام يستضيف الاتصالات بقيادة جمعة مشهور فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود.

ويحتل الاتصالات المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف، ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على أسوان والتعادل مع مكادي والقناة، ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 14 نقطة وتقليص الفارق مع حرس الحدود المتصدر إلى ثلاث نقاط.

ويحتل بترول أسيوط المركز التاسع برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وأربع هزائم، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 وتقليص الفارق مع حرس الحدود إلى نقطتين.

يدير المباراة محمد ناصر عباس ويساعده أحمد خلف وأحمد زغلول ومعهم محمد خالد عبد الفتاح حكما رابعا.

فريق الاتصالات

الجمهورية شبين يواجه راية

ويحل فريق راية بقيادة محمد حليم ضيفا على الجمهورية شبين في مواجهة صعبة للفريقين.

ويحتل راية المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط من انتصارين وأربعة تعادلات وهزيمتين، وسجل عشرة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات وجمع خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على بتروجت والتعادل مع النجوم ودكرنس.

في المقابل فإن فريق الجمهورية شبين في موقف لايحسد عليه ويتواجد في المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط، من فوز واحد وتعادلين وخمس هزائم ويملك أضعف هجوم في دوري المحترفين، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وحصل على نقطة واحدة من آخر أربع مباريات، بالتعادل مع لافيينا والهزيمة أمام القناة وبترول أسيوط والمقاصة ما أدى لرحيل مدربه عصام شعبان.

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده سيد أبوخاطر وأيمن دعبس ومعهم هيثم عثمان حكما رابعا.

فريق راية

القناة ضيفا على مكادي

وفي ملعب خيري بشارة يستضيف مكادي صاحب المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بقيادة عثمان أحمد، فريق القناة السابع برصيد 12 نقطة بقيادو سامر عبد الرحمن.

وقد حقق فريق مكادي فوزا واحدا وتعادل ست مرات وخسر مباراة واحدة وسجل عشرة أهداف، ودخل مرماه عشرة أهداف أربع نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على أبوقير للأسمدة والتعادل مع الاتصالات والهزيمة أمام أسوان.

في المقابل حقق القناة ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين، وسجل 13 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات، بالتعادل مع حرس الحدود والاتصالات والهزيمة أمام غزل المحلة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15، وتقليص الفارق مع حرس الحدود المتصدر إلى نقطتين فقط.

يدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده وليد حميد ومحمد أحمد حسين ومعهم محمد عبد الراضي حكما رابعا.