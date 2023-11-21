خالد عبدالعزيز يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل الاجتماع الوزارى التاريخى الذى حضره فى مارس 2014

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إنه حضر اجتماع تاريخي لمجلس الوزراء، حيث ترأس الاجتماع في البداية وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، بينما في الجزء الثاني كان الفريق أول صدقي صبحي، معبرًا: "هذا الاجتماع كان في مارس 2014، والرئيس السيسي أخذ معانا صورة تذكارية مع المجلس لأنه سوف يترك هذا المنصب للترشح لرئاسة الجمهورية في غضون 28ساعة".

الترشح للانتخابات



وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب في بدايه ترشحه أمرين، وهما أن يكون هناك رئاسة قوية للحملة الانتخابية لترشيد إنفاق الحملة، والتأكيد على القواعد الموضوعة لهذه الحملة بكل حزم، الأمر الثاني حاول جاهدًا أن تكون المصروفات أقل من 20 مليون جنيه للحملة الانتخابية بالكامل".

وتابع: "تم إقامة الانتخابات وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستوري في 2014، وتحولت العلاقة من كوننا وزراء في حكومة واحدة إلى وزير ورئيس جمهورية".

“الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.