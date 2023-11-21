السيد القصير: مصر تمتلك 10 ملايين أفدنة زراعية (فيديو)

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن آخر المستجدات في مجال الزراعة والاستصلاح في مصر.

وأوضح "القصير"، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن مصر تمتلك حاليًا نحو 10 ملايين فدان زراعية، منها 6.2 ملايين فدان قديمة والباقي جديدة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تصل إلى 3 ملايين فدان أو أكثر ستدخل مرحلة الزراعة قريبًا، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد "القصير"، أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال استخدام الصوب الزراعية، التي تستهلك مياه أقل وتستخدم تقنية عالية وتنتج في وقت الفجوات، وتتكيف مع التغيرات المناخية، وقال إن الرئيس السيسي أطلق مشروع الصوب الزراعية بمساحة 1000 فدان للصوبة الواحدة، ووصفها بأنها وحدة تحلية أو معالجة مياه.

وأشاد "القصير"، بالمزارعين والمنتجين الذين يتوسعون في استخدام الصوب الزراعية، ويستفيدون من التقنية الحديثة لرفع الإنتاجية وتوفير العمالة.