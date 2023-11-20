الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تحصد برونزية العالم للكونغ فو بأمريكا

لاعب الووشو كونغ
لاعب الووشو كونغ فو

نجح أحمد سمير، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار المقامة في الولايات المتحدة.

وخسر سمير في دور الأربعة أمام لاعب كازاخستان ليحصد الميدالية البرونزية، مقدما مباراة شهدت حماسة وندية كبيرة بين الثنائي.

ورفع البطل المصري علم فلسطين خلال تسلمه الميدالية البرونزية دعما للأشقاء في قطاع غزة بعد تعرضهم لحرب شرسة من جانب قوات الاحتلال.

وأشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بلاعبي المنتخب المصري خلال بطولة العالم للكبار بعد أن أنقذوا مصر والتي كانت ستغيب عن فعاليات البطولة نظرا لعدم حصول اللاعبين الأساسيين الذين كان من المقرر سفرهما إلى الولايات المتحدة جراء التعقيدات في إجراءات الحصول على التأشيرة الأمريكية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن اللاعبين الذين شاركوا في بطولة العالم قرروا اللعب باسم مصر حيث إنهم حاصلون على الجنسية الأمريكية ويعيشون في الولايات المتحدة الأمر الذي يكشف مدى الانتماء والولاء للشباب المصريين من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول.

وضمت قائمة الشرف للأبطال المشاركين في بطولة العالم للكبار وهم: أحمد سمير، زياد مدحت، عبد السلام البطران، أحمد علي، روبي حسام في الساندا وفي الاساليب اللاعبان أحمد مصطفى حافظ، عادل عمر والأخير هو الوحيد غير حامل للجنسية الأمريكية ولم ييأس وقام بالسفر إلى تايلاند على نفقته الخاصة من أجل الحصول على التأشيرة الأمريكية من هناك وبالفعل سافر إلى الولايات المتحدة ليتواجد بين صفوف المنتخب.

ونجح المنتخب الوطني للكونغ فو في رفع العلم المصري بعد التتويج  بميدالية برونزية في بطولة العالم للكونغ فو بأمريكا

بطولة العالم للكبار للووشو كونغ فو مصر الجنسية الأمريكية للكونغ فو بأمريكا

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