حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بمحافظات مصر
مع بداية اليوم خلال التقلبات الجوية في هذه الساعات الصباحية اليوم يحرص المواطنون قبل التحرك من منازلهم على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، اعتدال حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، عقب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد منذ اليوم السبت الماضي، وذلك بسبب المنخفض الجوي الحالي.
حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في محافظات مصر
وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، منوهة إلى أنه سيسود طقس لطيف على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد في ساعات النهار.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أنه سيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس لطيف على جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد في ساعات الليل.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يكون فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من حوالي 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية.
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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21- 11- 2023
وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، طبقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية في مصر:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الدرجة العظمى 24 والدرجة الصغرى 16 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 25 والدرجة الصغرى 16 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمى 24 والدرجة الصغرى 15.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.