الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من تأثير التقلبات الشتوية على صحتك النفسية؟

الصحة النفسية
الصحة النفسية

مع دخول فصل الشتاء وتغير الجو، يأتي تأثيرهما الواضح على الصحة النفسية، تلك الأوقات التي يتحول فيها الطقس إلى برودة ورطوبة، وقد تحمل معها تحولات في المزاج والصحة العقلية. 

ويثير فصل الشتاء، الذي يأتي مع الأيام القصيرة والإضاءة المحدودة، تساؤلات عديدة حول كيفية تأثير هذا التغير على حالتنا النفسية، وهل يمكن أن يؤثر الجو على مزاجنا وشعورنا بالسعادة؟ وما هي الطرق التي يمكننا من خلالها التعامل مع هذا التأثير النفسي الناتج عن تغير الفصول؟

كيف يؤثر تغير الجو على الحالة النفسية؟

تغير الطقس يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية، فالطقس والظروف المناخية قد تلعب دورًا في تأثير المزاج والعواطف. 

فمثلًا، الأيام المشمسة والجميلة قد تعزز الحالة المزاجية وتشجع النشاط والحيوية، بينما الأيام الغائمة والممطرة قد تؤدي إلى شعور بالكآبة أو الاكتئاب لدى البعض.

وهناك بعض الأشخاص يعانون من اضطرابات موسمية مثل اضطراب العاطفة الموسمي (SAD)، الذي يحدث عادةً في فصل الشتاء عندما تكون الأيام قصيرة والإضاءة الطبيعية قليلة، مما يؤثر سلبًا على المزاج ويسبب الاكتئاب.

في الوقت نفسه، هناك أيضًا عوامل نفسية واجتماعية تلعب دورًا في تأثير الجو على الصحة النفسية، حيث يمكن لظروف الطقس أن تؤثر على نمط الحياة والأنشطة التي يمارسها الأشخاص، وهذا بدوره يؤثر على مستوى التواصل الاجتماعي والشعور بالراحة.

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الوقاية من تأثير تغير الطقس على الصحة النفسية

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من الآثار النفسية السلبية التي قد تنتج عن تغير الجو وقدوم فصل الشتاء، وبعض الطرق للعلاج والتعامل مع هذه الآثار تشمل:

الاستفادة من الضوء الطبيعي:

 التعرض للضوء الطبيعي خاصة في الصباح الباكر يمكن أن يساعد في تحسين المزاج والحالة المزاجية. البقاء بالقرب من النوافذ والحصول على كمية كافية من الضوء الطبيعي يمكن أن يكون مفيدًا.

ممارسة التمارين الرياضية

النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين المزاج والشعور بالراحة حتى القيام بنزهات قصيرة خارج المنزل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي.

الحفاظ على نمط حياة صحي

الاهتمام بالتغذية السليمة والنوم الكافي والحفاظ على جدول زمني منتظم يمكن أن يدعم الصحة النفسية.

البحث عن الدعم الاجتماعي

البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تعزز الشعور بالانتماء والدعم الاجتماعي.

العلاج النفسي

 في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون الاستعانة بمساعدة متخصصي الصحة النفسية مفيدًا. العلاج النفسي مثل العلاج الحديث أو العلاج المعرفي السلوكي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في التعامل مع الآثار النفسية السلبية

الشتاء فصل الشتاء تغير الجو الصحة النفسية الظروف المناخية

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