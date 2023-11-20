الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جيرة الندامة.. مزارع يعترف بقتل جاره فى "ساعة شيطان"

طلق ناري
طلق ناري

 جيرة تحولت إلى جحيم بعد أن أشعلت الخلافات نيران الغل بين اثنين من الجيران في مركز ملوي بالمنيا، وانتهت تلك الجيرة بجريمة قتل بطلقة واحدة، وفقًا لما أدلى به المتهم، الذي أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

المتهم الذي وقف أمام جهات التحقيق عقب القبض عليه، وعليه علامات الحسرة والندم الشديد جراء ما اقترفه من جناية يهتز لها الوجدان، حيث قال إنه يعمل مزارعًا، وقد حدث خلاف بينه وبين جيرانه، بعد أن كانت الأمور بينهما في أحسن حال، لكن تبددت الأمور فجأة.

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المتهم كشف أنه منذ بدء نشوب الخلافات وقد توترت العلاقات بينه وبين جيرانه، وكانت تتجدد كل فترة، وفي ساعة شيطان نشب الخلاف مرة أخرى، بينه وبين جيرانه فتدخل أحدهم عامل، وتحول الأمر إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإخراج فرد خرطوش وأطلق النيران فاستقرت طلقة واحدة في جسده فتوفي في الحال.

والد المجني عليه وقف أمام جهات التحقيق، والحزن على وجهه عقب مقتل نجله واتهم المزارع بقتل فلذة كبده عن طريق طلقة نارية خرطوش.

جهات التحقيق ضباط مباحث مركز شرطة ملوى مديرية أمن المنيا عيار ناري السلاح المستخدم مقتل مزارع في ملوي

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