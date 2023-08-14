الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على صاحب مطعم تسبب فى تسمم 9 أشخاص بمركز ملوى بالمنيا

تسمم
تسمم

تمكن رجال مباحث مركز ملوي من القبض على صاحب مطعم تسبب في تسمم 9 أشخاص إثر تناولهم وجبات فاسدة من المطعم الخاص به.

وكان أصيب 9 أشخاص، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 9 أشخاص من قرية الشرافية، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وبانتقال قوات الأمن لسماع أقول المصابين، أكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعام فاسد، وعلى إثرها أصيبوا بالتسمم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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