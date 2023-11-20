الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوم للتاريخ.. البرلمان يُناقش 16 طلب إحاطة ضد مخطط تهجير الفلسطينيين غدًا

الوضع في غزة
الوضع في غزة

قال النائب عبد الهادي القصبي، أن مجلس النواب يناقش غدا 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا أن غدًا يعتبر يومًا تاريخيًا في حياتنا كأعضاء مجلس النواب.

وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الشعب المصري قال كلمتة تجاه مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار القصبي، أن رئيس مجلس النواب دعا إلى جلسة إستثنائية من اجل تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ أي إجراءت من أجل الحفاظ على الامن القومي المصري.

ونوه إلى أننا نشاهد يوميًا مشاهد لتدمير المستشفيات والمنازل، بالإضافة إلى قتل الأطفال، وهذا أمر غير مقبول وانتهاك حقيقي للقانون الدولي.

مجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي التهجير القسرى على مسؤليتي صدى البلد

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