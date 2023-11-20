الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فؤاد أباظة: موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية بطولي

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ما يحدث في فلسطين مجزرة بشرية لا يمكن وصفها بالكلمات، ولن يُقبل حديث بعد ذلك من قبل المنظمات الدولية التي ترفع شعارات حقوق الإنسان.

جرائم الاحتلال 

وأكد النائب أباظة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الكيان الصهيوني في حرب مباشرة مع أطفال ونساء فلسطين وليس حرب مع المقاومة الفلسطينية كما يدعون، لذا فصمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني أمر فضح تزييف شعاراتهم. 

موقف قائد رشيد

وأضاف في حديثه، أن موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية عبارة عن موقف بطولي الجميع يعترف به، حيث أجرى الرئيس الكثير من اللقاءات الدبلوماسية الرسمية للتأكيد أن مصر لن تفرط في ذرة تراب من أرضها للكيان الصهيوني أو لغيره من الحاقدين.

وتابع: "نحن نفتخر بالجيش المصري وبالقيادة السياسية الحكيمة التي تعاملت مع المخططات الصهيونية الخبيثة بكل حزم ووضوح، نحن نصطف خلف الرئيس السيسي في خطواته السابقة والمستقبلية".

أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب موقف الرئيس السيسي تسوية القضية الفلسطينية الحياة اليوم الحياة

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