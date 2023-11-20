مدير عمليات معبر رفح يتحدث عن أبرز المواقف الإنسانية خلال دعم غزة

قال محمود علام، مدير عمليات معبر رفح بالفريق الميداني لمؤسسة حياة كريمة، إن هناك العديد من المواقف الإنسانية التي تأثر بها أمام معبر رفح خلال تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وخاصة الجهود التي قام بها سائقي الشاحنات خلال إدخالهم المستلزمات الطبية والإنسانية إلى القطاع.



وأضاف علام، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن سائقي الشاحنات لم يترددوا لحظة من العودة مرة أخرى إلى المعبر، رغم إنهاء مهامهم بعد إدخال الشاحنات الأولى إلى قطاع غزة، بل وأصروا على استكمال هذه المهمة في ظل الحرب، فضلًا عن الجهود التي قام بها المتطوعين أمام المعبر، والعمل المتواصل على مدار اليوم دون نوم أو راحة.