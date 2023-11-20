الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صدقي صخر يكشف كواليس انضمامه لمسلسل "صوت وصورة" وأكثر ما جذبه للشخصية

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر

كشف الفنان صدقي صخر، تفاصيل انضمامه لمسلسل "صوت وصورة"، مع الفنانة حنان مطاوع، مؤكدًا أنه منذ بداية قراءته للسيناريو وهو منبهر بالشخصية التي قدمها خلال العمل.

وقال، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الشخصية غنية جدًا ومليئة بالتفاصيل وهذا ما جذبه لها لأنه رأى أنها ستعلم مع الجمهور، مشيرًا إلى أن المسلسل تناول العديد من القضايا وأهمها التحرش لأنها قضية كبيرة ومجتمعنا بدأ يعاني منها مؤخرًا، وبدأت تقل الإحصائيات الآن مع الوعي  وبدأنا نرى تحسن.

الذكاء الاصطناعي وتناول المسلسل له

وتابع، أن الذكاء الاصطناعي واقع وهو موجود من فترة في حياتنا ولكن لا نشعر به ولكن لوجوده في أشياء ظاهر بدات الناس تخاف منه، مؤكدًا أنه الذكاء الاصطناعي مفيد ولكن الناس تخشى من كل ما هو جديد مثل الإنترنت في البداية.

صدقي صخر مسلسل صوت وصورة الشخصية للسيناريو التحرش الذكاء الاصطناعي

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