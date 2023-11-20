جولة مفاجئة لرئيس “المجتمعات العمرانية” لمتابعة مشروعات الإسكان بالعاشر من رمضان

أجري المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن برفقة المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد لقطاع التنمية وتطوير المدن زيارة مفاجأة اليوم الإثنين، لـ مدينة العاشر من رمضان بضرورة متابعة المشروعات القومية القطاع الاسكان والنبة التحتية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

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تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين المرحلة الرابعة

وفي سياق متصل استقبال المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والنواب مسئولي قطاع التنمية تطوير المدن هيالمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري وقيامهم بجولة تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينه

وتابع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ أعمال منطقة الخدمات الاقليمية بمشروع “سكن لكل المصريين” محور الإسكان المتوسط بمساحات نموذج 100 متر و120 متر و110 متر للوحدة تشطيب كامل عدد الأدوار للعمارة 6 ادوار وتحتوى كل عماره على 24 وحده شامله اعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

واستكمل مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن وصندوق التمويل العقاري جولاتهم التفقدية متابعة تنفيذ المرحلة الرابعة مشروع تنفيذ 52 عمارة سكينة 1248 وحدة سكينة بمشروع مبادرة مليون سكينة بمشروع الاسكان الاجتماعي نموذج 75 متر حيث يتم تنفيذ المشروع شرق حي الأندلس بالحي الـ16، موضحًا أن جميع وحدات المشروع كاملة المرافق والبنية التحتية.





وفي ختام الجولة، أشاد المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوفد المرافقة بالجهود المبذولة لاتمام المشروعات وتنسيق الموقع واللاند سكيب، مع التنبيه على سرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة.