حازم عمر: برنامجي الانتخابي يطرح آليات لتوفير فرص عمل بأجور مرتفعة للمواطنين

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن المحور الاجتماعي في برنامجه الانتخابي يتضمن اهتماما كبيرا بتوفير فرص عمل جديدة ويطرح آليات واضحة لتنفيذ ذلك.

أوضح عمر: “سوف نعمل على تطوتر آليـات توفير فرص عمل جديدة وذات دخول مرتفعة"، مؤكدا أنه يولي اهتماما بتوفير فرص عمل في القطاع الحكومي لاوائل الكليات في التخصصات المختلفة.

كما أشار عمر إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية العاملـة في الداخل والخارج، بما يؤدي إلى زيادة فرص العمل للمواطنين، لافتا إلى أهمية تحقيق المزيد مـن العدالة في التوظيف ليتم على أساس الجدارة والاستحقاق.

حملة المرشح الرئاسي تلتقي مختلف الأمانات النوعية

فيما عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، النائب علي أحمد علي أمين محافظة كفرالشيخ- أمين مساعد أمانة الفلاحين المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية.

أهمية دور الفلاحين داخل المجتمع المصري

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب علي أحمد علي، رحب فيها بالحضور من أمانة الفلاحين، مؤكدًا على أهمية دور الفلاحين داخل المجتمع المصري، لاسيما أنهم يمثلون شريحة كبيرة بمصر، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.