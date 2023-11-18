السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعددية حزبية فى الانتخابات الرئاسية.. حازم عمر يخوض الانتخابات بشعار "نقدر.. مع بعض هنغير"

حازم عمر
حازم عمر

تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منافسة بين 4 مرشحين في تلك الانتخابات، من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية في مصر يشكلون مختلف الاتجاهات والأيدلوجيات، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وطبقًا لكشوف المرشحين النهائية والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي رقم 4 في تلك الكشوف، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كما حصل على رمز السلم.

وفي السطور التالية نسلط الضوء حول أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي حازم عمر: 

الاسم: حازم محمد سليمان عمر وشهرته "حازم عمر".

- ولد في 12 أغسطس 1964 بمحافظة القاهرة.

- ترجع جذوره إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

 - هو سليل عائلة عمر وهى عائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 2023.

- حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1986.

 -  هو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري ذي التوجه الليبرالي.

 - شارك في اتفاقية الميركاسور عام 2009 كمستشار لوزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد.

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية.

- عضو مجلس الشيوخ.

   - رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ المصري.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "نقدر.. مع بعض هنغير".

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