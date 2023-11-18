تعددية حزبية فى الانتخابات الرئاسية.. حازم عمر يخوض الانتخابات بشعار "نقدر.. مع بعض هنغير"

تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منافسة بين 4 مرشحين في تلك الانتخابات، من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية في مصر يشكلون مختلف الاتجاهات والأيدلوجيات، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وطبقًا لكشوف المرشحين النهائية والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي رقم 4 في تلك الكشوف، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كما حصل على رمز السلم.

وفي السطور التالية نسلط الضوء حول أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي حازم عمر:

الاسم: حازم محمد سليمان عمر وشهرته "حازم عمر".

- ولد في 12 أغسطس 1964 بمحافظة القاهرة.

- ترجع جذوره إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

- هو سليل عائلة عمر وهى عائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 2023.

- حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1986.

- هو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري ذي التوجه الليبرالي.

- شارك في اتفاقية الميركاسور عام 2009 كمستشار لوزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد.

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية.

- عضو مجلس الشيوخ.

- رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ المصري.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "نقدر.. مع بعض هنغير".