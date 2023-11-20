الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول| حرس الحدود يتقدم على المقاصة 2-1 وأسوان يتعادل مع أبوقير للأسمدة

فريق أسوان
فريق أسوان

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والمقاصة المقامة بملع حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين بتقدم حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

أول فرصة خطيرة كانت لحرس الحدود في الدقيقة السابعة عندما انطلق محمود أبوجودة في الجانب الأيسر وراوغ عبد الرجمن الزين ومرر الكرة لإسلام سمير أمام المرمى لكنه سدد بين يدي الحارس.

في الدقيقة 13 تلقى يوسف عطاي تمريرة أمامية في عمق الدفاع وانفرد بالحارس محمد فوزي وراوغه وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للمقاصة.

بعد الهدف أجرى محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود تغييرا اضطراريا بنزول عبد الرؤوف زيكو بدلا من خالد سامي المصاب.. وفي الدقيقة 19 أهدر إسلام سمير فرصة التعادل عندما انفرد بحارس المقاصة وسدد الكرة فوق العارضة.

دامت السيطرة لحرس الحدود واعتمد المقاصة على الهجمات المرتدة وتلقى محمود ممدوح كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم الأيمن.

هدف التعادل لحرس الحدود جاء في الدقيقة 30 عندما مرر أحمد شديد قناوي كر عرضية من ركلة ركنية حولها مهند أكرد مدافع المقاصة برأسه لداخل مرماه بطريق الخطأ.

بعد الهدف واصل حرس الحدود هجومه وفي الدقيقة 41 مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية سددها محمود أبوجودة برأسه في الزاوية اليسرى البعيدة مسجلا الهدف الثاني لحرس الحدود.

احتسب الحكم عبد الحكيم ناصر دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم حرس الحدود 2-1.

دوري المحترفين حرس الحدود المقاصة أبوقير للأسمدة أسوان

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