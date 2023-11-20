الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. غزل المحلة يواجه لافيينا في المهمة الأولى لحسام عبد العال

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

يشهد ستاد غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم مواجهة قوية بين لافيينا وغزل المحلة في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين.

المباراة تجمع فريقين لديهما الطموح في الصعود للدوري الممتاز والفارق بينهما نقطة واحدة لصالح لافيينا الذي يتفوق هجوميا بتسجيل 13 هدفا وهو أقوى هجوم في دوري المحترفين بالتساوي مع القنة بينما سجل غزل المحلة تسعة أهداف كما يتفوق لافيينا دفاعيا ودخل مرماه ستة أهداف بينما اهتزت شباك غزل المحلة سبع مرات ومع ذلك تبقى المباراة خارج التوقعات تماما.

لافيينا عينه على الصدارة 

لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة لكنه جمع 5 نقاط فقط من أخر 4 مباريات بالفوز على دكرنس والتعادل مع الجمهورية شبين وحرس الحدود والهزيمة أمام النجوم ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 18 والانفراد بقمة دوري المحترفين.

أحمد عيد عبد الملك أكد للاعبيه أن مواجهة غزل المحلة ستكون صعبة في ظل وجود الجهاز الفني الجديد وبالتالي سيكون الحماس مسيطرا على لاعبي الفريق وطالب أحمد عيد عبد الملك لاعبيه بالتركيز طوال المباراة لتحقيق نتيجة ايجابية.

المهمة الأولى لحسام عبد العال 

في المقابل يحتل غزل المحلة المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين ويعاني من تذبذب نتائجه وجمع أربع نقاط من 4 مباريات بالفوز على القناة والتعادل مع مكادي والهزيمة أمام أسوان وبترول أسيوط ما أدى للاستغناء عن خدمات مدربه خالد عيد وتعيين حسام عبد العال مديرا فنيا للفريق.

ويسعى حسام عبد العال لبداية قوية مع الفريق وتخطي منافس قوي مثل لافيينا والوصول للنقطة 17 والتساوي مع بتروجت متصدر جدول دوري المحترفين.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده علاء عبد الباسط ومحمد علي توفيق ومعهم فرج سعد حكما رابعا.

دوري المحترفين غزل المحله فريق لافيينا احمد عيد عبد الملك حسام عبد العال

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