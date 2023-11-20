الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لحظة انتشال جثة شاب والبحث عن طفل في غرق سيارة بترعة المريوطية

جريدة الدستور

انتشلت قوات الانقاذ النهري جثة شاب من ترعة المريوطية بعد سقوط سيارته بها وتجري عمليات البحث عن جثة طفل كان برفقته. 

واستعانت قوات الدفاع المدني بمعدات مجلس مدينة أبو النمرس لانتشال السيارة من الترعة. 

أإفادت التحريات أن الشاب المتوفى يدعى يدعى "مصطفى"ه." طالب مقيم حلوان عمره 27 سنة فارق الحياة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق، وتواصل الفرق عمليات البحث والتمشيط لمجرى الترعة بحثًا عن جثة طفل وسط انتشار رجال الشرطة.

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النيابة تعاين موقع غرق شاب بعد انقلاب سيارة بنهر النيل في المنيب

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إصابة شخص إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية

وتلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث نطاق مركز أبو النمرس.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومسؤولي مجلس المدينة.

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انتشال جثة شاب ترعة المريوطية الإنقاذ النهري غرق سيارة النجدة

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