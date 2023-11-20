الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية

سقوط سيارة داخل ترعة
سقوط سيارة داخل ترعة

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن إصابة شخص، وجار البحث عن أي أشخاص آخرين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وفور تلقيهم بلاغًا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس انتقل رجال الإسعاف إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

 

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وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخص، ويتم البحث عن أي أشخاص.   

 

جرى نقل المصاب إلى المستشفى العام، ويتم إجراء عمليات البحث عن أى شخص مفقود وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

سقوط سيارة ترعة المريوطية أبو النمرس اصابة شخص النيابة

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