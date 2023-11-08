الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تعاين موقع غرق شاب بعد انقلاب سيارة بنهر النيل في المنيب

غرق سيارة - ارشيفية
غرق سيارة - ارشيفية

انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة لمعاينة موقع غرق شاب في نهر النيل بمنطقة المنيب، بعد سقوط سيارته في المياة، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإجراء التحريات حول الحادث لبيان أسبابه.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في انتشلت جثة شاب غرق بنهر النيل إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة بالمنيب.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة انقلاب سيارة ربع نقل داخل نهر النيل بالمنيب اثر سقوطها اعلي دائري المنيب اتجاه المعادي، بمنطقة المنيب.

وعلى الفور، تم الدفع بفريق إنقاذ نهري تنسيقًا مع شرطة المسطحات المائية وتم انتشال جثة شاب والسيارة الغارقة بمنطقة المنيب.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن سقوط سيارة في نهر النيل من أعلى دائري المنيب اتجاه المعادي، وبالانتقال للبحث عن جثامين عثر على جثة شخص، وجارِ تمشيط المنطقة للبحث عن ناجين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة بالجيزة غرق شاب فى نهر النيل منطقة المنيب إنقلاب سيارة ربع نقل شرطة النجدة

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