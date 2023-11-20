Watch it تكشف عن البرومو الرسمي للجزء الثاني من أم الدنيا

كشفت منصة واتش ات الرقمية عن البرومو الرسمي للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا، بعدما حقق الجزء الأول منه نجاح كبير بمجرد عرضه، وحصد الجزء الأول منه الكثير من المشاهدات، ونال إشادات واسعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الشهيرة WATCH it على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البرومو الرسمي من الموسم الثاني من سلسلة الافلام الوثائقية خلال الفترة القليلة المقبلة قائلةً:"انتظروا الجزء الثاني من فيلم الوثائقي أم الدنيا

من مصر مهد الحضارات لكل الأمم!

أهلًا بيكم في الجزء التاني من أقوى وأكبر مسلسل دراما وثائقي #أم_الدنيا من أعمال WATCH IT الأصلية.. قريبًا ⏳

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فيلم أم الدنيا

وتصدر فيلم "أم الدنيا" قائمة الأعلى مشاهدة خلال فترة عرضه، وأعلنت منصة WATCH IT، الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، عن إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية "أم الدنيا"، وهي الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

تفاصيل الموسم الاول من ام الدنيا

السلسلة تتكون من 15 حلقة، وتسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث، وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة، إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.