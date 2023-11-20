الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

Watch it تكشف عن البرومو الرسمي للجزء الثاني من أم الدنيا

أم الدنيا
أم الدنيا

كشفت منصة واتش ات الرقمية عن البرومو الرسمي للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا، بعدما حقق الجزء الأول منه نجاح كبير بمجرد عرضه، وحصد الجزء الأول منه الكثير من المشاهدات، ونال إشادات واسعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الشهيرة  WATCH  it  على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البرومو الرسمي من الموسم الثاني من سلسلة الافلام الوثائقية خلال الفترة القليلة المقبلة قائلةً:"انتظروا الجزء الثاني من فيلم الوثائقي أم الدنيا

من مصر مهد الحضارات لكل الأمم!
أهلًا بيكم في الجزء التاني من أقوى وأكبر مسلسل دراما وثائقي #أم_الدنيا من أعمال WATCH IT الأصلية.. قريبًا ⏳

العرض بقى الضعف 🤩
اشترك الآن بخصم 50٪؜ مدى الحياة على كل اشتراكات البريميم السنوية والشهرية
برومو كود
DV-50%@W
هذا العرض ساري من خلال الموقع الالكتروني

#Egyptology #AncientEgypt #OmElDonya #OmElDonya2 #Egypt #ThisisEgypt #2أم_الدنیا #Egyptian #WATCHIT #WATCHITOriginals #مصر #١٠٠٠حكاية_وحكاية #documentary #docuseries #museums #travel #Aswan #cairo #luxor".

 

فيلم أم الدنيا

وتصدر فيلم "أم الدنيا" قائمة الأعلى مشاهدة خلال فترة عرضه، وأعلنت منصة WATCH IT، الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، عن إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية "أم الدنيا"، وهي الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

تفاصيل الموسم الاول من ام الدنيا

السلسلة تتكون من 15 حلقة، وتسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث، وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مرورًا بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة، إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات.

 

سلسلة أم الدنيا أم الدنيا برومو رسمي منصة واتش “واتش ات”

مواد متعلقة

قبل عرضه.. وليد فواز: سأعود للصعيدي مرة أخرى بعد 10 سنوات في العودة

صفاء الطوخي: فكرة مسلسلات الاوف سيزون عظيمة جدًا

بعد إثارته الجدل فى "صوت وصورة".. نجلاء بدر تنشر صورة تجمعها بوليد فواز

الحقيقة الكاملة لانفصال شيرى عادل وطارق صبرى

"العوضى" وخالد يوسف يشاركان فى مظاهرة إيطالية داعمة للفلسطينيين

رغم الانفصال.. لماذا تحتفظ هنا الزاهد بصورها الرومانسية مع أحمد فهمى؟

حكاية "روحى فيك" الحلقة الـ9 .. فراس سعيد يقع ضحية أمام خطة سمر مرسى

العرض ديسمبر المقبل.. شريف منير يواصل تصوير "وبقينا اتنين" (صور)

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع البرتغالى جوزيه بيسيرو

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 20-11-2023

حازم إمام يجتمع بفيتوريا للعفو عن طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟