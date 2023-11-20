الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور.. استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابعت وزارة الصحة والسكان وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجري حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، موضحًا أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من هناك، و150 سيارة إسعاف مخصصة لنقل الجرحى الفلسطينيين.

txt

لقطات مباشرة من تأكد وزير الصحة من جاهزية “حضّانات الخدج” لأطفال فلسطين

 

 

 

 

IMG-20231120-WA0032
IMG-20231120-WA0032
IMG-20231120-WA0031
IMG-20231120-WA0031
IMG-20231120-WA0030
IMG-20231120-WA0030
وزير الصحة الأطفال الفلسطنيين المبتسيرين سيارات الإسعاف فرق طبية الخدمات الطبية

مواد متعلقة

الدواء: بدء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بكيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية المثيلة

الرعاية الصحية: تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظتي "الأقصر وأسوان"

دورة تدريبية حول القواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية

هيئة الدواء تشارك فى المؤتمر الدولى لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الرعاية الصحية: قدمنا أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية بتقديم القناة

الصحة: ملف طبى لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية

نقيب التمريض تشهد تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى والجودة بأسوان

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم برامج تنظيم الأسرة

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع البرتغالى جوزيه بيسيرو

الأرصاد: استقرار الطقس غدًا وعودة الشبورة الكثيفة.. والصغرى بالقاهرة 18 درجة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 20-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟