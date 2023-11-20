بالصور.. استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف

تابعت وزارة الصحة والسكان وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجري حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، موضحًا أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من هناك، و150 سيارة إسعاف مخصصة لنقل الجرحى الفلسطينيين.

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