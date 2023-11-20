الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"نقابية العاملين بمصر للغزل والنسيج" تعلن تأييدها لـ السيسى فى انتخابات الرئاسة

عبدالفتاح إبراهيم
عبدالفتاح إبراهيم

عقدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، السبت الماضي، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلون عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بإحدى شركات الغزل بشبين الكوم.

وناشد أحمد عبد العزيز قنديل رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بالمنوفية، خلال المؤتمر المواطنين قائلًا: “على كل مواطن شريف أن يخرج ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام العالم كله لكى نبعث رسالة  نقولمن خلالها إن الشعب وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وقال الدكتور أيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إن عمال الغزل والنسيج على مستوى محافظات الجمهورية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بتطوير قطاع الغزل والنسيج وبنيته التحتية، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم كان ومازال يثبت للعالم أجمع مدى عظمته وقدرته على تخطي وتحمل الكثير من أجل بناء وطنه والحفاظ علي مقدراته.

رئيس اللجنة النقابية: كل مواطن شريف عليه دور ليخرج يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي.

يذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

 

عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه مؤتمرا جماهيريا الرئيس عبد الفتاح السيسي للغزل والنسيج يدلي بصوته الانتخابات الرئاسية لمؤتمرات الجماهيرية

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