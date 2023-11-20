الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في مران الفريق غدا

مران الأهلي
مران الأهلي

ينتظم لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي الدوليون في مران الفريق غدًا، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية بدور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر انتظام اللاعبين الدوليين محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية إلى تدريبات الأهلي غدًا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيصل إلى القاهرة فى غضون الساعات القليلة المقبلة كل من الثنائي أليو ديانج وبيرسي تاو سوف ينتظمان في تدريبات الأهلي عقب انتهاء مشاركة الأول مع منتخب مالي أمام إفريقيا الوسطى والثانى مع منتخب جنوب إفريقيا أمام رواندا على أن ينتظما مباشرة فى تدريبات الفريق الأحمر يوم الأربعاء المقبل.

أمام عاشور والشحات خضعا لأشعة بسبب الإجهاد العام

وكان الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي  قد قاد مران الفريق الأحمر للمرة الأولى فى السادسة من مساء أمس عقب انتهاء الإجازة التى منحها السويسرى كولر للاعبي الفريق  لمدة أسبوع عقب لقاء الجونة في الدوري بسبب فترة التوقف الدولي.

ويرى كولر أن الفريق كان بحاجة ماسة لتلك الراحة الطويلة فى ظل الارتباطات الكثيرة الفترة المقبلة وانتظم كل من على معلول ومحمود متولى وعمرو السولية وأكرم توفيق فى تدريبات الفريق الأحمر وباتوا جاهزين للمشاركة فى المباريات.

وخضع إمام عاشور وحسين الشحات لفحص طبى بأحد المراكز المتخصصة فى ظل شكواهما من حالة إجهاد عامة خلال الوجود مع المنتخب الوطني قبل استبعادهما من رحلة سيراليون.

 فيما سيواصل رضا سليم جناح الفريق برنامجه التأهيلى على هامش مران أبناء القلعة الحمراء للتعافى من الإصابة بكسر فى الترقوة.

كولر محمد الشناوي محمد هاني أليوديانج بيرسى تاو موعد مباراة الأهلي مع ميدياما الغاني

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