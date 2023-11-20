استمرار أعمال إزالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بالقاهرة

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي المعادي وطرة جهودها في إزالة جميع تعارضات مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي على كورنيش النيل في محافظة القاهرة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إزالة العقارات التي تتعارض مع المشروع، والتي تم حصرها وجاري متابعة الأعمال.

وحرصت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاطمئنان على سير الأعمال من خلال الجولات الميدانية اليومية لمواقع الأعمال في نطاق الأحياء التي تتم فيها الإزالات.

نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء المعنية لنسب تنفيذ الأعمال لإزالة التعارضات

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، بمتابعة مستمرة ومباشرة من رؤساء الأحياء المعنية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال لإزالة التعارضات واستكمال المشروع وبذل الجهود لاختصار وقت التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء الأعمال.

وتأتي هذه الأعمال في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بمتابعة التطوير وتذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات، بهدف خلق محاور جديدة لتسهيل حركة المرور ومساعدة المواطنين في جميع أنحاء القاهرة وربطها بالمحافظات الأخرى. يتم ذلك بمتابعة اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة.

إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي

إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي

إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي

إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي

إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي