الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال إزالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بالقاهرة

إزالة تعارضات محور
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي المعادي وطرة جهودها في إزالة جميع تعارضات مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي على كورنيش النيل في محافظة القاهرة.
وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إزالة العقارات التي تتعارض مع المشروع، والتي تم حصرها وجاري متابعة الأعمال.
وحرصت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاطمئنان على سير الأعمال من خلال الجولات الميدانية اليومية لمواقع الأعمال في نطاق الأحياء التي تتم فيها الإزالات.

نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء المعنية لنسب تنفيذ الأعمال لإزالة التعارضات

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، بمتابعة مستمرة ومباشرة من رؤساء الأحياء المعنية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال لإزالة التعارضات واستكمال المشروع وبذل الجهود لاختصار وقت التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء الأعمال.

وتأتي هذه الأعمال في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بمتابعة التطوير وتذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات، بهدف خلق محاور جديدة لتسهيل حركة المرور ومساعدة المواطنين في جميع أنحاء القاهرة وربطها بالمحافظات الأخرى. يتم ذلك بمتابعة اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة.

إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
إزالة تعارضات محور حسب الله الكفراوي
محور حسب الله الكفراوى ازالة تعارضات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

"الوقائع" تنشر قرار محافظة القاهرة باعتماد مشروع تخطيط منطقة حكر السكاكينى القديم

محافظة القاهرة تزيل تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوى بمنطقة طرة

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

بعد موافقة البرلمان.. أول تعليق من وزير التنمية المحلية على قانون التصالح الجديد

مصرع أجنبية دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بـ"مدينتى"

لغز يحيط بسقوط سيدة من الطابق الرابع فى الظاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟