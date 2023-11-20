الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 90 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 210 قضايا مخدرات، 90 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 56210 أحكام قضائية متنوعة.

 

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان- دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد "4" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها "8٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية من مخدر الهيروين" بحوزة 4 متهمين “لأحدهم معلومات جنائية، وضبط عدد "3" قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

 ضُبط خلالها 6٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7 كيلو جرامات لمخدر البانجو- 12 كيلو جراما لمخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.

وزارة الداخلية مديريات الأمن حكم قضائى الامن العام

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