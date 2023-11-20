الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة أسيوط ومسئولي الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان سبل التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الاكاديمية الوطنية للتدريب لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة وكيفية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك خلال لقاءه بكل من محمد مبارك مدير البرنامج التدريبي للاكاديمية الوطنية للتدريب بأسيوط ونجوي جمال منسق البرنامج بأسيوط.

وأثنى محافظ أسيوط على دور الاكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية والسياسة العامة التي تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالجهاز التنفيذي وتأهيلهم وصقل مهاراتهم

 

وأكد اللواء عصام سعد سعي المحافظة إلى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالجهاز التنفيذي وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري مؤكدًا علي تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في خلق قيادات فعالة بكافة أجهزة المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تدريب العاملين والتنفيذيين بالجهاز الإداري بالدولة لإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل لاسيما في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي كونه أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن جهود الدولة للإصلاح الإداري بهدف رفع ومستوى وجودة جميع الخدمات.

وأكد اللواء عصام سعد إلي الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ثقل مهارة العاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي لضمان تنفيذ أعلي معدل أداء لنيل رضاء المواطن.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير مهارات العاملين الجهاز الإداري للدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بناء الإنسان المصري

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