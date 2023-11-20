اتحاد جدة يكشف أسماء الطاقم المعاون لـ"جاياردو" في تدريب الفريق

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم، أسماء الطاقم الفني المعاون للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن نادي الاتحاد أول أمس السبت، تعاقده رسميًا مع مارسيلو جاياردو، من أجل قيادة "العميد" لمدة موسم ونصف الموسم، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وذكر اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الطاقم المعاون يضم كل من هيرنان بويان (مدرب مساعد)، وماتياس بيسكاي (مدرب مساعد)، وماريانو برناو (مدرب مساعد)، وسيزار زينيللي (مدرب حراس مرمى)، وناهويل هيدالجو (محلل أداء)، وبابلو دوليس (معد بدني).

الطاقم التدريبي بقيادة مارسيلو غاياردو

| El Cuerpo Técnico 🐅 pic.twitter.com/a1wdDxd6SF — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 19، 2023

وكان مارسيلو جاياردو، قد وصل جدة مساء أمس الأحد، من أجل تولى مهمة تدريب فريق الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة.

وسيقود المدرب الأرجنتيني، فريق اتحاد جدة، خلال منافسات كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام بمدينة جدة، في ديسمبر المقبل.

وسيستهل اتحاد جدة، مشواره في البطولة، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، والتي ستقام يوم 12 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من المباراة الافتتاحية مع الأهلي، في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة، والتي ستقام يوم 15 ديسمبر.