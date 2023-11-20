ضبط المتهم بقتل عامل في المنيا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل عامل بالمنيا وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مُصاب بعيار نارى بالرأس توفي متأثرًا بإصابته، وبسؤال والده اتهم مزارع بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من فرد محلى كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات حول الجيرة»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (لسلاح المستخدم وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية»