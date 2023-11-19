الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة طلمبات المياه في المنوفية

حبس
حبس

تمكن قطاع الأمن العام بـ وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه بمحافظة المنوفية.

وتبيَّن ضبطهم وبحوزتهم فرد محلي وطلقة، كمية لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "مطواة"،3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة الشهداء، واعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية عن قطاع الأمن العام، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام وزارة الداخلية تشكيل عصابي محافظة المنوفية سرقات طلمبات المياه لوحات معدنية

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