الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سيامات جديدة في مدينة الأمل على يد الأنبا إكليمندس قبيل صوم الميلاد

الأنبا اكليمندس
الأنبا اكليمندس

صلى نيافة الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الأمل، وبعد صلاة الصلح رسم نيافته ٣٦ من أبناء الكنيسة ذاتها، شمامسة في رتبة إبصالتس.

 

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة القطاع، وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس.

 

كما صلى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي فريد فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار  بمدينة ببا باسم القس چوزيف، وتمت السيامة وسط حضور عدد من الآباء رهبان دير المحرق وطلبة الكلية الإكليريكية بالدير ذاته.

 

وكانت خدمة فتيان إعدادي بإيبارشية المحلة الكبرى، نظمت لقاءً لطلبة المرحلة الإعدادية من أبناء الإيبارشية بعنوان "كبرنا شوية وعايزين نفهم"، في كاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، وحاضر فيه خادم متخصص بمعهد المشورة بمدينة المنصورة حول موضوع اللقاء.

 

من جهة أخرى، دشّن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي،  كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة دمنهور. 


شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.  


ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس القمص بيشوي كامل، إلى جانب شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.


وخلال القداس تمت سيامة الخادم ماهر وهبه رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون باسيلي، والخادم عادل صبحي رئيسًا للشمامسة باسم أرشيدياكون بولس للخدمة بالكنيسة ذاتها.


كما أودع نيافة الأنبا باخوميوس رفات الشهيد مار جرجس بالكنيسة بعد إحضاره من دير الشهيد بقرية ميت دمسيس، وافتتح قاعة المناسبات بالكنيسة ذاتها.


هذا وجاء تدشين الكنيسة بعد الانتهاء من أعمال تجديدها، وفي الاحتفال بمرور  ٧٥ عامًا على تأسيسها.

 

 

الانبا اكليمندس الأنبا أكليمندس الأسقف الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نص الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر

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