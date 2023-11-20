لبنى ونس لـ"الدستور": "العودة" مكتوب بصورة احترافية عن أهالي الصعيد

أعربت الفنانة القديرة لبنى ونس، عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى العمل الدامي الجديد "العودة" بطولة النجم شريف سلامة، ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، المقررعرض أولى حلقاته بدءًا من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على شبكة قنوات DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الدرامي الشتوى.

لبنى ونس: فريق عمل "العودة" مترابط كأسرة واحدة تسعى لتحقيق أهدافها

وأشارت "لبنى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تجسد فى أحداث المسلسل شخصية محورية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمته من قبل، وهو ما جذبها للموافقة والتعاقد على المشاركة فى بطولة المسلسل الذى كتبه المؤلف أمين جمال بصورة احترافية عن أهالى الصعيد والقضايا الاجتماعية التى يتناولها فى أحداث العمل بشكل صريح.

وأشادت برؤية المخرج أحمد حسن، الذى يحرص على خروج العمل بشكل مميز وفى ابهى صورة، أما عن روح التعاون ففريق العمل كله مترابط كأسرة واحدة تسعى لتحقيق أهدافها.

موعد عرض مسلسل العودة

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل العودة، نجاحا كبيرا خاصة أن الجمهور يبحث بشكل مستمر عن كافة تفاصيل العمل وموعد انطلاق أولى حلقاته على شبكة قنوات DMC فى ظل الحملة الترويجية التى تقوم بها شركة أروما المنتجة للمسلسل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى طرحت مؤخرا بوسترات منفردة لأبطال العمل، إضافة إلى بوستر جماعى ضم أبطال المسلسل فى شكل ولوك صعيدي جديد لم يظهر أحد منهم بمثله من قبل.

تفاصيل أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل العودة خلال 30 حلقة، فى إطار صعيدى اجتماعي إذ يناقش المسلسل قضية غاية في الأهمية من قضايا صعيد مصر، التي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، يحتوى على جزء رومانسي إذ يتناول العمل قصة حب بين تارا عماد وشريف سلامة.

صناع وأبطال مسلسل العودة

يشارك فى بطولة مسلسل العودة، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، عزوز عادل، محمد على رزق، بسنت شوقي، ولاء الشريف، أحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن.