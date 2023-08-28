الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى ونس: الأخ لا يمكن أن يُعوض وتربطني علاقة صداقة قوية بأولادي

لبنى ونس
لبنى ونس

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها سعيدة كونها لأم لثلاثة أبناء، معبرة: "كان نفسي جداً يكون عند بنت والحمد الله ربنا رزقني ببنت وولدين، وأنا ولادي هما كل حياتي وبخاف عليهم بصورة هستيرية".

فرق الأجيال 

وأكدت الفنانة لبنى ونس، خلال لقائها ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها حريصة كل الحرص دائماً على أن يكون أبنائها على تواصل مستمر دون أي خلافات بينهم، معبرة: "من الوارد يكون فيه اختلاف في الرأي بين الاخوات لكن أرفض بشدة أن يكون هناك قطيعة أو خصام، فالأخ لا يمكن تعويضه بصديق أو ما شابه على الإطلاق".

الأم والابنة

وفي سياق متصل، أكدت آية شعيب، ابنة الفنانة لبنى ونس وصانعة محتوى، أنها شخصية والدتها الفنانة لبنى ونس تتمتع بالمرونة الشديدة في التعامل، وهذه المرونة السبب الأساسي وراء صدقتها الشديدة لها ولأشقائها.

وتابعت: "شخصيتي عنيدة جدا، والعند سبب خلافي مع والدتي، كما أنه شديدة الخوف علينا، وأنا أريد أن أقول لها أنني فخورة بها بصورة كبيرة".

لبنى ونس مساء دى ام سى دي ام سي آية شعيب ايمان الحصري

الأكثر قراءة

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب