لبنى ونس: الأخ لا يمكن أن يُعوض وتربطني علاقة صداقة قوية بأولادي

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها سعيدة كونها لأم لثلاثة أبناء، معبرة: "كان نفسي جداً يكون عند بنت والحمد الله ربنا رزقني ببنت وولدين، وأنا ولادي هما كل حياتي وبخاف عليهم بصورة هستيرية".

فرق الأجيال

وأكدت الفنانة لبنى ونس، خلال لقائها ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها حريصة كل الحرص دائماً على أن يكون أبنائها على تواصل مستمر دون أي خلافات بينهم، معبرة: "من الوارد يكون فيه اختلاف في الرأي بين الاخوات لكن أرفض بشدة أن يكون هناك قطيعة أو خصام، فالأخ لا يمكن تعويضه بصديق أو ما شابه على الإطلاق".

الأم والابنة

وفي سياق متصل، أكدت آية شعيب، ابنة الفنانة لبنى ونس وصانعة محتوى، أنها شخصية والدتها الفنانة لبنى ونس تتمتع بالمرونة الشديدة في التعامل، وهذه المرونة السبب الأساسي وراء صدقتها الشديدة لها ولأشقائها.

وتابعت: "شخصيتي عنيدة جدا، والعند سبب خلافي مع والدتي، كما أنه شديدة الخوف علينا، وأنا أريد أن أقول لها أنني فخورة بها بصورة كبيرة".